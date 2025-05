Modena, in consiglio dai banchi della maggioranza lenzuola bianche per Gaza

Un lenzuolo bianco esposto davanti ai banchi dei gruppi consiliari. E' quanto realizzato dai gruppi di maggioranza nella seduta odierna del consiglio comunale. L'iniziativa è la risposta all'appello lanciato qualche giorno fa dal professore Tomaso Montanari che ha invitato tutti i cittadini italiani ad esporre sabato 24 maggio un lenzuolo bianco sui balconi, alle finestre o comunque fuori dalle proprie abitazioni. Iniziativa volta a simulare i sudari utilizzati nella striscia di Gaza per coprire i corpi dei Palestinesi morti: '50.000 sudari per Gaza'.

'Il Movimento 5 stelle segue con attenzione e angoscia la situazione a Gaza. Pochi giorni fa Stefania Ascari, deputata M5s, di ritorno dal valico di Rafah ha testimoniato instancabilmente in Parlamento ed in diverse occasioni pubbliche l'insostenibilità della situazione nella Striscia, che dovrebbe smuovere le coscienze e le azioni per arrivare ad una pace vera e definitiva' - si legge in una nota del Movimento.