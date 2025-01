Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una manifestazione a difesa del diritto di pregare per la difesa della vita davanti agli ospedali si è tenuta oggi in Consiglio comunale a Modena. Presente una delegazione di Popolo e libertà di Carlo Giovanardi, il segretario provinciale di Forza Italia e capogruppo in Consiglio Piergiulio Giacobazzi e il vicecoordinatore regionale del partito di Tajani, Antonio Platis. I manifestanti hanno mostrato il testo della legge 194 che all'articolo 1 parla proprio di tutela della vita umana dal suo inizio.'Eravamo oggi tra il pubblico del Consiglio Comunale di Modena per ricordare, contrariamente a quanto sostenuto dal PD, che in Italia è lecito pregare non soltanto all' intero delle Chiese ma ovunque ci sia lo spazio per farlo - afferma Carlo Giovanardi -. Assolutamente possibile è poi pregare per indicare alternative all'aborto, in sintonia con l'art 1 della legge 194 che scrive: 'Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio' mentre all' art 4 ammette l' aborto soltanto in determinate circostanze.