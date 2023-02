Modena, ingresso Bonvi Parken: immondezzaio a cielo aperto

Un cumulo di rifiuti ammassati davanti ai cassonetti. Cartoni, sacchetti della raccolta differenziata, immondizia sparsa: tutto mischiato in un degrado e una sporcizia senza fine.Ennesimo biglietto da visita della città dopo l'introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti deciso dal Comune di Modena in accordo con Hera.Tutto questo mentre l'inceneritore di via Cavazza continua a bruciare ogni giorno 657 tonnellate di immondizia indifferenziata, 240mila tonnellate all'anno. Indipendentemente dalle 'cosiddette buone pratiche' e dalla raccolta differenziata messa in campo dai cittadini.