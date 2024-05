Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quanto accaduto questa notte a Modena è inaccettabile. Mi auguro che tutte le forze politiche della città prendano le distanze dalle scritte oltraggiose che hanno paragonato il nostro Presidente della Regione ad un gerarca nazista. Negli ultimi giorni abbiamo notato come in diverse zone della città i manifesti della nostra campagna elettorale sono stati strappati o danneggiati ma questo episodio è ancora più grave: tutto ciò è intollerabile. Se pensano di fermarci o intimidirci agendo in questo modo e col favore delle tenebre, sbagliano di grosso. Ribadisco massima vicinanza a Stefano, che conosco bene e ricordo, come tutti noi, l’enorme sforzo fatto da lui e la sua squadra durante il covid. Avanti a testa alta'.