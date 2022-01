Modena, intanto in via Cavazza l'inceneritore funziona h24

Mentre il nostro Paese scivola sorridendo e nel silenzio della maggior parte dei giuristi, in una follia bio-sanitaria che stravolge i principi costituzionali, il panorama modenese resta quello di sempre.In questa foto, scattata questa mattina da un nostro lettore, lo skyline di una città su cui ricade h24, 350 giorni l'anno (15 i giorni di spegnimento per manutenzione) la cappa del grande inceneritore di via Cavazza. Un impianto gestito da Hera che deve bruciare 240mila tonnellate di immondizia l'anno, indipendentemente dalla quantità di differenziata prodotta. Il sindaco Muzzarelli ha promesso in campagna elettorale che l'impianto verrà chiuso nel 2034... Di fatto tra un'era geologica.