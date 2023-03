'Modena, rissa in viale Crispi: residenti svegliati alle 4 del mattino'

'Oltre a ringraziare le forze di polizia per il loro lavoro fondamentale, come cittadina e politica rivolgo un appello al sindaco Muzzarelli e alla sua giunta: le vostre idee e le vostre soluzioni per la vivibilità del quartiere si sono rivelate disastrose. I residenti non possono mai sentirsi veramente al sicuro e questo è intollerabile - afferma Manuela Spaggiari di Italia al Centro -. Inoltre, chi arriva a Modena in treno si trova davanti uno spettacolo indecoroso, un pessimo biglietto da visita per la città. Serve una volta per tutto un piano di riqualificazione efficace, trasformare il quartiere con bandi pubblici che possano portare in tempi brevi attività sane e non negozi improvvisati'.