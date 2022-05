Modena, la maggioranza si spacca sul Polo Conad: Articolo Uno dice no

A sorpresa la maggioranza che sostiene la giunta Muzzarelli a Modena si spacca sul tema del progetto Polo logistico Conad.'Il progetto sul sedime delle ex Civ&Civ, per quanto abbiamo desunto dai pochi atti amministrativi, dalle informazioni di stampa e dalla interlocuzione con i cittadini che vivono nell’area di Via Europa, per noi, Articolo Uno Città di Modena e “Sinistra per Modena” presenta un profilo di sostenibilità complessiva svantaggioso - si legge in una nota firmata dalla capogruppo Camilla Scarpa e dalla coordinatrice Maria Teresa Rubbiani -. Aspettiamo ovviamente, speriamo in tempi brevi, di vedere l’annunciato nuovo progetto informato alle prescrizioni e ai suggerimenti della Conferenza dei Servizi che si è espressa lo scorso fine febbraio per esprimere, a nostra volta, un giudizio aggiornato. Al momento il bilancio ambientale, sociale, economico e democratico (partecipazione dei cittadini) ci appaiono deficitari'.'Lavoreremo perché si giunga ad una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi della comunità di cittadine e cittadini che vive nell’area, del Comune e della Conad. Questo passa attraverso una seria e rigorosa analisi costi/benefici, su ogni fronte, da quello ambientale/sanitario, a quello economico e democratico che deve vedere la partecipazione della comunità della zona. C’è però un problema emergente che come istituzioni e politica dovremo prima o poi affrontare: la gemmazione disordinata di poli logistici su tutto il territorio, senza programmazione generale e completamente spoglia di ogni obiettivo di intermodalità col ferro. Per questo a fine mese abbiamo previsto un incontro tra esponenti della Regione, esperti, cittadini, politici ed Istituzioni con l’obiettivo di capire cosa sta maturando in Viale Aldo Moro sulla pianificazione dei Poli Logistici e sull’utilissimo strumento della Comunità Energetiche, per mitigare, compensare gli impatti. Proprio a partire dall’intervento Conad in via Europa' - chiudono Maria Teresa Rubbiani e Camilla Scarpa.