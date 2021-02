Modena, la protesta delle periferie

PRIMA VENNE LA SACCALa prima fu la Sacca; sono passati circa 10 anni da quando, un gruppo di cittadini di diversa estrazione politica, costituì un comitato per contrastare la costruzione di alcune villette nel campo sportivo Cesana, uno dei pochi polmoni verdi del quartiere. L’iniziativa venne presto appoggiata da Legambiente allora guidata dall’attuale assessore Alessandra Filippi. Successivamente, venne poi sostenuta da diversi esponenti del Pd; alla fine, la giunta guidata dal sindaco Pighi derubricò il progetto lasciando l’area alla sua precedente vocazione. La Sacca è il “quartiere operaio” di Modena, ove è presente un comparto particolare, quello dell’Ina Casa; era ed è, ma forse, almeno in parte, non lo sarà più grazie al nuovo progetto periferie finanziato dal governo, un quartiere abbastanza abbandonato dall’amministrazione; difficile da raggiungere in bicicletta, nel suo territorio sono presenti sia la vecchia discarica che il “nuovo” inceneritore.Era ed è ancora un quartiere fortemente orientato a sinistra.POI TOCCO’ A MODENA ESTPoi venne Modena est; si parla dello scorso anno, quando, come spesso accade nella nostra città, in una importante ciclabile della zona vennero installate due belle file di paletti. La protesta fu subito veemente; guidata da Fausto Cigni, il vero “sindaco di sinistra” della zona, occupò per giorni le pagine dei giornali fino ad una retromarcia del Sindaco con relativa sconfessione dell’operato dell’assessorato competente. Questo episodio mise in luce uno scontento ormai latente: furti a ripetizione nelle case e, non dimentichiamolo, anche la “bocciatura” di un importante progetto di riconversione di capannoni industriali.ORA E’ LA VOLTA DELLA MADONNINAOra è la volta della Madonnina; qui, da anni, è presente un comitato che chiede, per la salute degli abitanti, la chiusura di una fonderia che, pur essendo collocata nel Villaggio Artigiano, espande i non proprio salutari fumi, nel quartiere. Si tratta di un comitato battagliero non guidato da esponenti della sinistra modenese e visto, quindi, con un certo sospetto. Ora lo stesso comitato sta guidando una forte protesta contro una strada che porterebbe auto e, sembra, anche camion al nuovo Conad.Ma facciamo un passo indietro; alla Madonnina, da diverso tempo, è presente un negozio di vicinato della catena Conad che ha una storia interessante: prese il posto della vecchia Coop quando, per “compensare” l’apertura di Grandemilia, venne deciso di chiudere tre punti di vendita Coop; uno di questi fu proprio quello della Madonnina (gli altri due furono quello di via Galaverna, poi riaperto, e quello di via Giardini, anch’esso riaperto come SpecialCoop). Il nuovo Conad sta per essere costruito su di un area fortemente degradata. Ma quella strada, proprio attaccata al giardino delle scuole proprio non va giù al comitato che, in questi giorni, ha ottenuto l’importante sostegno di diverse associazioni: Legambiente, Fiab, Isde.Giovedi (domani) se ne discuterà in consiglio comunale a seguito di una interrogazione presentata dalla Lega Nord; come finirà?CHI SEGUIRA’?Certo è che le nostre, anche prossime, periferie soffrono di un grave disinteresse da parte dell’amministrazione comunale. Basta girare per rendersene conto; marciapiedi spesso fatiscenti, ciclabili senza capo né coda, strade ridotte ed aree verdi trascurate; parcheggi indisciplinati negozi chiusi. Certo, nella nostra città, la qualità di vita è ancora buona (a parte la qualità dell’aria e la sicurezza), ma l’abbandono delle periferie è sotto gli occhi di tutti.LE AGGREGAZIONI MORTEHo abitato circa 60 anni nella zona di via della Pace; quando ero ragazzo, nel raggio di poche centinaia di metri c’erano: tre sezioni del PCI, una sezione della DC, una sezione del PSI; la parrocchia era un grande centro di aggregazione ed anche di discussioni con l’ACLI; poi sono arrivate le polisportive che, per un certo periodo hanno funzionato come centro di aggregazione; ora il nulla se togliamo le scuole e… le aree cani. Il consiglio di circoscrizione, che già aveva ben pochi poteri, è stato sostituito da consigli di quartiere con competenze nulle; i consiglieri comunali eletti nelle diverse zone si possono trovare solo nella trasmissione televisiva Chi l’ha visto?In un contesto del genere è fin troppo evidente che i disagi delle periferie non riescano più a trovare sbocchi politici e quindi, potranno solo sorgere comitati spontanei laddove qualcuno prenderà la testa della protesta.