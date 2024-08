Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricordiamo la grave aggressione ad una donna, presa a bastonate da un cittadino straniero fuori di sé. Poi ci sono gli spacciatori, fissi in viale Caduti in Guerra e sulla collina dei Giardini (proprio dietro il palco montato in questo periodo per gli eventi estivi). Uno scenario che continuo a denunciare perché non più tollerabile, oltre ai residenti, che sono le prime vittime di questa situazione, penso anche ai turisti che scelgono gli alberghi della zona e che come prima immagine della città hanno magari un gruppo di tossicodipendenti che fumano crack per terra o su una panchina. Negli ultimi giorni mi hanno segnalato anche dei tentativi di vandalismi alle auto - chiude Spaggiari -. Il nuovo sindaco oltre a disegnare la mappa sulla sicurezza si è realmente reso conto di cosa sta succedendo in città? Con il dovuto rispetto, ho l'impressione che non abbia ben compreso la gravità della situazione. Magari scoprirà che la mappa del degrado avrà bisogno di un ulteriore aggiornamento'.