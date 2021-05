Modena, Landini: 'Per risolvere problemi non si licenziano le persone'

Ultima giornata oggi delle celebrazioni dei 120 anni della Camera del Lavoro di Modena. Poco prima della intervista di Gad Lerner a Maurizio Landini, segretario Cgil nazionale, abbiamo scambiato due battute con lo stesso Landini.'Se il Governo dovesse procedere senza ascoltarci useremo gli strumenti che abbiamo per difendere l'idea di Paese che si guida - ha detto Landini -. Per risolvere problemi non si licenziano le persone, ma si investe sui giovani, sulle donne, sul lavoro e si ragiona in modo diverso. Non escludiamo nulla, ma non siamo innamorati dell'idea di scioperare. Semplicemente vogliamo risolvere i problemi'.