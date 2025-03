Modena, lavori al parco Amendola. Fdi: 'Oggi più attenzione rispetto al passato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’Amministrazione comunale ha programmato tra le opere pubbliche 2025 un primo stralcio di interventi del progetto di restauro e integrazione dei percorsi del Parco Amendola sud, per un importo di 450 mila euro, oltre a lavori di impermeabilizzazione del fondo del laghetto e delle relative sponde, per ulteriori 400 mila euro.

Lo ha comunicato l’assessore al Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari, nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 13 marzo, rispondendo all’interrogazione di Modena in ascolto e FdI, illustrata da Andrea Mazzi (Modena in ascolto), sul parco Amendola.

Dopo la trasformazione in interpellanza dell’interrogazione di Modena in ascolto e FdI sullo stato del parco Amendola, sono intervenuti alcuni consiglieri.

Ad aprire il dibattito è stata Elisa Rossini di FdI che ha parlato di 'maggior attenzione sul parco Amendola rispetto alla passata consiliatura'.

Sottolineando come le grandi dimensioni del parco richiedano 'importanti interventi', ha chiesto anche una riflessione sull’opportunità “di implementarne l’illuminazione, molto ridotta nelle ore notturne e sul percorso vita che ha definito bello e ben integrato nel parco anche se purtroppo superato immagino per ragioni di sicurezza'. Ha infine parlato di possibili ripercussioni in termini di abbassamento della falda causate dell’imponente intervento realizzato su via Panni.L’interrogante Andra Mazzi si è detto 'parzialmente soddisfatto della risposta che è stata molto puntuale e non ha nascosto i problemi', evidenziando però che 'in alcuni casi, le questioni risalgono a diversi anni fa. Oggi emerge che è stato fatto poco', ha commentato ricordando le nuove risorse assegnate 'utilizzabili nel 2025: 450 mila già previsti e altri 400 mila aggiunti con emendamento' che a suo parere dipendono anche dall’interrogazione e dalle foto che hanno iniziato a girare. Ha infine chiesto che i lavori vengano calendarizzati al più presto, di riconsiderare il problema dell’illuminazione e l’opportunità di mettere a disposizione dei cittadini il progetto di recupero del parco.In conclusione, l’assessore Carla Ferrari si è detta disponibile 'a valutare con i consiglieri l’illuminazione andando a fare tutti insieme un giro notturno nel parco', così come a raccontare alla cittadinanza 'il progetto insieme ai progettisti dell’archivio Leonardi' auspicando infine di poter calendarizzare al più presto i lavori.