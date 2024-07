Modena, le donne Pd: 'Serve più spazio per la componente femminile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“In questi ultimi anni – spiega la portavoce Patrizia Belloi - abbiamo registrato difficoltà a far emergere il ruolo della Conferenza delle Donne e soprattutto ad avere luoghi collegiali, per poter esprimere e confrontarci alla pari sulle tematiche politiche riguardanti i nostri territori, ma anche rispetto a quelle di rilevanza regionale o nazionale, che necessitano sempre di un’ottica di genere: per questo abbiamo chiesto al Segretario e agli organismi dirigenti un impegno straordinario per consentire la reale partecipazione delle donne alla vita del partito, nel rispetto dello Statuto, e rendendo esplicita la volontà e la possibilità che i ruoli direttivi siano contendibili tra uomini e donne”.



“Per questo - continua la portavoce della Conferenza - chiediamo di promuovere e agevolare il confronto politico di merito, al fine di individuare programmi, progetti e azioni concrete per dare pari dignità alle donne nel Partito, nelle Amministrazioni, nella società. Non solo: si ribadisce che le elaborazioni e proposte della Conferenza devono essere il riferimento per l’azione programmatica della Federazione, perché le politiche femministe sono trasversali, non sono un 'di cui'. Nello stesso tempo chiediamo di sostenere la formazione e la promozione delle militanti e aderenti al Pd per ruoli dirigenziali al pari dei colleghi maschi, guardando con realismo al congresso provinciale del 2025, dove ci sia la contendibilità per candidati e candidate in base a piattaforme programmatiche”.





“La presentazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’OdG della Conferenza delle Donne rappresenta uno stimolo per il mio nuovo e non facile compito di Segretario della Federazione di Modena - commenta Stefano Vaccari “ringrazio Patrizia Belloi e tutta la Conferenza per l’impegno e la capacità di fare sintesi su un tema centrale: la democrazia paritaria. L‘elezione di Elly Schlein come prima segretaria nazionale e la sua volontà di avere un partito sempre più femminista deve rappresentare uno stimolo forte anche nei territori. Del resto, che il tema debba essere rimesso al centro del nostro lavoro lo dimostrano gli ottimi risultati delle candidate alla carica di Sindaca, anche nella nostra provincia“.

“Lavorerò con la Conferenza e la sua Portavoce al fine di essere sempre più un partito in grado di cogliere speranze, aspettative e intelligenze delle donne, anche per affrontare al meglio la campagna elettorale per le regionali e per il congresso del Partito, su cui cercheremo di darci tempi e metodi condivisi con gli organismi dirigenti”.