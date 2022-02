Modena Libera: 'Manifestazioni in piazza, perché loro sì e noi no?'

'In questi giorni abbiamo assistito alle manifestazioni contro la guerra che si sono tenute in Piazza Grande, manifestazione che hanno visto un'importante partecipazione. Senza voler entrare nel merito della guerra in Ucraina, sulla quale peraltro abbiamo la nostra posizione, siamo molto stupiti dal fatto che sia stata concessa la piazza centrale di Modena, nonostante sia in vigore una circolare del Ministero degli Interni che limita la concessione dei centri storici cittadini'. A intervenire in questi termini è il gruppo Modena Libera che da mesi protesta contro il green pass e che negli ultimi tempi non ha potuto manifestare in piazza Grande.'L'esistenza di questo provvedimento ci é stato eccepito più volte come motivo della non concessione del centro cittadino alle numerose iniziative che stiamo organizzando da mesi, non capiamo come sia possibile che i provvedimenti di ordine pubblico non siano uguali per tutti e che le concessioni di spazi pubblici vengano fatti in base al tipo di manifestazione e in base all'associazione o partito politico che le richiedono - continua Modena Libera -.