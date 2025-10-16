'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'
Maria Grazia Modena: 'Mezzetti ha sbagliato a non coinvolgere il Comitato Modena merita di più'
'Però, anche restando sul pezzo ci sarebbero tante considerazioni da fare. Una prima riflessione riguarda cosa è diventata Modena, il centro storico, in questi anni, che si accende solo nei fine settimana.
'Allora ci si chiede basterà mettere pace, indispensabile e dovuta per il rispetto dei diritti di ciascuno, tra esercenti e residenti, oppure occorrerebbe anche domandarsi se non sia più opportuno pensare ad un qualche decentramento delle attività ludico-gastronomiche fuori dal Centro storico in posti facilmente raggiungibili, con parcheggi e sufficientemente lontani dalle abitazioni per non disturbare la vita normale. Per non parlare poi della qualità del turismo che queste attività comportano e condizionano, una specie di mordi (anzi mangia) e fuggi del tutto improduttivo e con nessuna ricaduta sul benessere della Città. Comunque, da qualsiasi punto di vista si osservino i problemi di Modena, il più importante e urgente da risolvere è indubbiamente la grande insicurezza, presente ovunque e dovunque, in quanto condiziona da freno per tutto il resto. Ma di questo se ne parlerà lunedì in Consiglio Comunale dove verranno discusse due mie interrogazioni riguardanti la mancata applicazione del Patto per Modena Sicura, stipulato da Sindaco Muzzarelli, Ministro e Prefetto, che a quei tempi era la dottoressa Camporota, attuale assessore alla sicurezza, patto ora scaduto, ma che essendo stato rinnovato chiediamo l’impegno del Sindaco a realizzato il più presto possibile'.
