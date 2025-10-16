Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

Maria Grazia Modena: 'Mezzetti ha sbagliato a non coinvolgere il Comitato Modena merita di più'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Il Piano Mezzetti, che prova a conciliare la movida e il suo controllo con il diritto dei residenti al meritato riposo, sarebbe sicuramente un fatto apprezzabile, se non facesse acqua almeno in due aspetti. Il primo è l’aver circoscritto il problema dell’inagibilità del Centro Storico alla sola diatriba esercenti/residenti, dimenticando le scorribande delle bande giovanile di extracomunitari, che ogni sera rendono pericoloso aggirarsi per la Città, che è poi l’aspetto principale che interessa i modenesi. Il secondo è aver perso l’occasione di coinvolgere nella stesura del provvedimento proclamato dal “Comitato per la sicurezza” le parti in causa, cioè gli esercenti, i comitati dei residenti, ma soprattutto il comitato di “Modena merita di più”, che riunisce cittadini delle varie zone modenese che hanno l’intenzione seria di riappropriarsi della loro Città. Alla faccia del tanto conclamato ricorso alla “partecipazione” da parte del sindaco Mezzetti'. Così Maria Grazia Modena, consigliere comunale di Modena.
'Però, anche restando sul pezzo ci sarebbero tante considerazioni da fare. Una prima riflessione riguarda cosa è diventata Modena, il centro storico, in questi anni, che si accende solo nei fine settimana.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Si è capovolta una situazione antica e di equilibrio, sono sparite tante attività commerciali storiche e molti servizi (ferramenta, coltellerie, giardinaggio, giocattoli e servizi infanzia) a discapito della vivibilità e degli anziani, sostituiti dall’indiscriminata e selvaggia invasione delle attività di ristorazione. Se Milano è la Città da bere, Modena è sicuramente diventata la Città dove si mangia e poco altro. Questa piega è stata favorita da mirate sovvenzioni economiche (vedi l'ultima convenzione con associazioni di categoria e comune) e da un lassismo ormai quinquennale che, erede anche del periodo covid, non è stato riportato alla normalità normativa. Vedi dehors, concessioni facili di aperture senza requisiti essenziali (es. bagni, accesso disabili, canne fumarie) e da mancati, carenti o non funzionanti controlli su rumore, orari di apertura, servizi igienici, ecc. Oltretutto, questo lassismo, questo bailamme ha messo in discussione il valore stesso delle abitazioni - continua la Modena -. La seconda riflessione riguarda gli spettacoli, che a Modena vengono spacciati per avvenimenti culturali, concentrati anch’essi nelle ore serali dei fine settimana, nei quali si riversa una quantità di utenti esterni. Risultato, ogni fine settimana i parcheggi limitrofi al centro di sera sono presi d'assalto e il centro storico diventa un incontrollato luna park, dove la violenza e disagio giovanile (ormai grave non solo il problema droga ma alcolismo, specie femminile) la fanno da padroni'.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni

'Allora ci si chiede basterà mettere pace, indispensabile e dovuta per il rispetto dei diritti di ciascuno, tra esercenti e residenti, oppure occorrerebbe anche domandarsi se non sia più opportuno pensare ad un qualche decentramento delle attività ludico-gastronomiche fuori dal Centro storico in posti facilmente raggiungibili, con parcheggi e sufficientemente lontani dalle abitazioni per non disturbare la vita normale. Per non parlare poi della qualità del turismo che queste attività comportano e condizionano, una specie di mordi (anzi mangia) e fuggi del tutto improduttivo e con nessuna ricaduta sul benessere della Città. Comunque, da qualsiasi punto di vista si osservino i problemi di Modena, il più importante e urgente da risolvere è indubbiamente la grande insicurezza, presente ovunque e dovunque, in quanto condiziona da freno per tutto il resto. Ma di questo se ne parlerà lunedì in Consiglio Comunale dove verranno discusse due mie interrogazioni riguardanti la mancata applicazione del Patto per Modena Sicura, stipulato da Sindaco Muzzarelli, Ministro e Prefetto, che a quei tempi era la dottoressa Camporota, attuale assessore alla sicurezza, patto ora scaduto, ma che essendo stato rinnovato chiediamo l’impegno del Sindaco a realizzato il più presto possibile'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Raccolta rifiuti, Giacobazzi (FI): 'Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego'

Raccolta rifiuti, Giacobazzi (FI): 'Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego'

Inceneritore a pieno regime e ritorno ai cassonetti: schiaffo al patto elettorale con M5S e AVS

Inceneritore a pieno regime e ritorno ai cassonetti: schiaffo al patto elettorale con M5S e AVS

Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'

Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'

Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare

Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare