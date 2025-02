Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Luigi Marattin presenta lunedì 17 febbraio a Modena, alle 21 presso il Palazzo Europa – Via Emilia ovest 101, Sala Paganelli il suo libro “La missione possibile - Per la costruzione di un Partito Liberal democratico e riformatore' editore Rubettino.'Il libro di Marattin affronta l’anomalia Italiana di due coalizioni costruite sulla contrapposizione di visioni politiche incapaci a risolvere i problemi profondi del Paese: dal ricorso alla spesa pubblica, ignorando il peso insostenibile del debito pubblico, per il centrosinistra, all’additare l’economia globale quale causa dei problemi italiani, analisi non vera e incompatibile con un Paese ad economia di esportazione, da parte del Centro destra. Da qui nasce la necessità di un Partito politico forte dei principi liberaldemocratici e orientato alle riforme coraggiose, mai davvero affrontate'.

Prosegue dunque il viaggio di Luigi Marattin nelle città italiane anche in vista dell’appuntamento del prossimo 8 marzo a Roma dove nascerà il Partito il Liberal democratico distinto dalle coalizioni attuali, con la fusione di Orizzonti liberali, NOCS, Lib-dem e Liberali, con diverse personalità che saranno presenti e forniranno contributi alle idee per una riforma profonda del Paese.Marattin a Modena ne discuterà con Giorgio Siena coordinatore provinciale di Orizzonti Liberali e con il giornalista Filippo Pederzini.