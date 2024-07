Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

come capo di gabinetto, dicome media social manager e dicome portavoce, Mezzetti ha scelto anche il capo della sua segreteria politica. Per il delicato ruolo (formalmente responsabile della segreteria del sindaco) è stato promosso. Da definire invece lo staff dell'ufficio stampa al momento rinnovato tre mesi (compreso l'ex portavoce) in attesa, pare, di un concorso per giornalisti.Ex assessore della giunta Pighi, Marino in questi anni ha intrapreso una carriera professionale autonoma, pur rimanendo attivo politicamente nell'area Pd.Da sempre vicino a Mezzetti (all'inizio degli anni 2000 quando l'attuale sindaco era segretario provinciale Ds, Marino era segretario cittadino), Antonio Marino ha avuto un ruolo centrale in campagna elettorale al fianco del candidato sindaco di centrosinistra. Un lavoro evidentemente apprezzato che lo ha portato oggi a tornare al centro della vita politica modenese con un ruolo delicato e di responsabilità.