Modena, Mezzetti scrive ai cittadini: 'Sarò il sindaco di tutti'

Comincia così la lettera aperta che il nuovo sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha rivolto oggi ai modenesi.'Come ho più volte ripetuto in queste settimane, non ho voluto promettere l'impossibile - come si fa solitamente nelle campagne elettorali - ma vi garantisco che farò tutto il possibile per realizzare quello che vi ho promesso. Non mi risparmierò, sarò determinato e soprattutto non vivrò mai questo incarico come un incarico di comando.

Credo davvero nella partecipazione, nel dialogo, nell’ascolto e nella 'forza della gentilezza', che appunto è stato il mio “motto” elettorale. Gentilezza che non va confusa con la debolezza. È gentile colui che crede nella forza delle sue idee e nella solidità delle sue ragioni - scrive Mezzetti -. Voglio ringraziare anche tutti coloro che non mi hanno votato, perché hanno comunque esercitato il loro diritto di voto, il che è importante, soprattutto in quest’epoca. A loro voglio dire semplicemente una cosa: so bene di essere stato eletto da una parte politica, seppure molto ampia, ma intendo svolgere il mio incarico nell’interesse di tutti i cittadini modenesi. La fascia tricolore che avrò l’onore di indossare mi ricorderà ogni giorno di dover rappresentare tutti i modenesi e non solo quelli che mi hanno votato. Un sindaco di tutti e di tutte. Si comincia: buon lavoro a tutti noi'.