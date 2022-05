Modena, è morta a 67 anni l'ex assessore Adriana Querzè

Lutto nel mondo della politica modenese. E' morta oggi, dopo una lunga malattina, l'ex assessore Adriana Querzè. Nata a Castelfranco Emilia il 2 settembre del 1954, Adriana Querzè da sei mesi conduceva con coraggio una dolorosa battaglia contro la malattia che la aveva colpita.Dirigente scolastica e assessore comunale all'istruzione per dieci anni a Modena nella giunta Pighi, nel 2014 si candidò a sindaco alle amministrative, ottenendo un buon risultato e l'elezione in Consiglio comunale dal quale si dimise dopo un anno.'Ho conosciuto Adriana Querzè in questi anni di esperienza politica e di amministratore, ammirandone da sempre la competenza, la passione e il coraggio, sempre animata dal desiderio di migliorare la comunità, a cui ha dedicato una vita intera - scrive il presidente della provincia Giandomenico Tomei -.Adriana è stata una figura di altissimo profilo per Modena... una persona che ha lasciato il segno nella storia della comunità locale. Abbraccio i suoi famigliari e quanti le hanno voluto bene. Buon viaggio Adriana'. Lascia il marito Arturo Ghinelli e la figlia, entrambi sempre al suo fianco in questi mesi di malattia.Il sindaco di Modena la ricorda come persona 'che ha dedicato l’intera vita al mondo della scuola, con passione e volontà forte di renderla aperta a tutti, dando concretezza ai valori della Costituzione. Il suo impegno per la crescita del sistema scolastico modenese, con attenzione ai più deboli e svantaggiati, ha rappresentato un’autentica missione educativa che ha guidato ogni sua decisione: dall’attivazione di nuovi servizi comunali per rispondere ai nuovi bisogni della società e delle famiglie, fino alle scelte organizzative per affrontare con efficacia le difficoltà degli enti locali'. Muzzarelli la ricorda nella campagna elettorale 2014 come 'un’avversaria leale e capace, con grande esperienza amministrativa e con la quale c’era anche un profonda condivisione dei valori di fondo della nostra esperienza politica: era chiaro a tutti che erano più le cose che ci univano che quelle che ci dividevano'.Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi che, da assessore, ha condiviso l’impegno in giunta tra il 2009 e il 2014. 'Oltre all’indubbia competenza sulle questioni scolastiche e alla determinazione con la quale ha sempre perseguito i propri obiettivi – ricorda Poggi – è importante sottolineare anche la capacità di sviluppare innovazioni significative nel settore dell’Istruzione inserendosi comunque nella consolidata tradizione politica e amministrativa della città'.Anche il Partito democratico della città di Modena e la Federazione provinciale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Adriana Querzè. 'La sua indubbia competenza e la sua passione, messe al servizio dei cittadini modenesi per 10 anni nel ruolo di assessora alla Pubblica istruzione, sono un esempio di impeccabile gestione della cosa pubblica. Dedicò tutta la sua vita al mondo della scuola, fu insegnante alle elementari e poi dirigente scolastica, pubblicando vari libri di testo. Lavorò come formatrice dei docenti, soprattutto riguardo tematiche quali disabilità e intercultura, collaborando anche con enti locali e università. Una donna instancabile che ha sempre messo al primo posto il bene della comunità'.