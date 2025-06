Modena, è morto a 92 anni Saverio Asprea, ex presidente della Provincia

'Desidero esprimere il mio cordoglio, a nome di tutta la comunità modenese, per la scomparsa di Saverio Aprea, stimato professionista e presidente della provincia di Modena alla fine degli anni 70. Ai suoi familiari e ai suoi affetti vanno le nostre più sentite condoglianze'.

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta la scomparsa a 92 anni dell'avvocato Saverio Asprea, figura di spicco nella politica del territorio modenese e stimato professionista. Aprea, tra il 1975 e il 1980 ha ricoperto anche il ruolo di presidente della provincia di Modena.

Per Braglia 'ci lascia una persona di grande esperienza, che è stata in grado di rappresentare al meglio il nostro territorio in un momento, quello della fine degli anni 70, caratterizzato da complessità e forti mutamenti nella società civile e nel contesto nazionale e internazionale, alla guida della Provincia di Modena e nell’impegno politico'.

Asprea lascia i figli Sandra e Stefano. I funerali si terranno domani alle 15 nella casa funeraria Terracielo di Carpi.