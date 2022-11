Modena, Muzzarelli annuncia: 'A gennaio parte cantiere Esselunga'

A gennaio parte il tanto atteso cantiere Esselunga nell'area dell'ex Consorzio agrario. Ad annunciarlo ieri in Consiglio comunale a Modena è stato il sindaco Muzzarelli.'Un centro commerciale accanto al quale Esselunga dovrà realizzare tutte le opere accessorie previste nell'accordo - ha detto il primo cittadino -. Dovrà costruire quindi il silos da 180 posti auto e anche la rotonda di via Romania'.Insomma, dopo anni di attesa, polemiche e stop, in questo ultimo periodo legati anche alle attività di bonifica del terreno sul quale un tempo avevano sede le strutture industriali del Consorzio agrario provinciale affacciato su via Canaletto sud, e abbandonato da oltre 20 anni, tutto è pronto, o quasi, per dare il via alle edificazioni del nuovo supermercato Esselunga ed i servizi annessi.Nell'accordo con il Comune la proprietà si è impegnata anche a realizzare una rotatoria di accesso ed un parcheggio multipiano in servizio non solo al punto commerciale ma a tutta la città sul lato stazione, si affaccia sulla porta nord ed è adiacente alla casa della salute. La conferma che i cantieri partiranno a gennaio è arrivata quindi ieri sera in Consiglio Comunale dal sindaco di Modena, intervenuto nel corso del dibattito sul tema dei poli logistici in città,Gian Carlo Muzzarelli ha ricordato durante il dibattito come la logistica sia 'strategica per mantenere la competitività del sistema economico modenese che si fonda su imprese di altissima qualità e che per continuare a competere ha bisogno di capacità, innovazione, tecnologie e, appunto, di logistica'. A confermarlo, ha proseguito il sindaco, anche il polo logistico di Cittanova, 'che funziona così bene che stiamo lavorando con Ferrovie per allargarlo, con potenziamenti per ridurre il traffico veicolare anche nell’area nord'.