Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad uscire delusa dal quadro delle nomine è Maria Costi che dopo aver visto sfumare l'ipotesi di un assessorato (in questo caso in Consiglio regionale sarebbe entrata la pavullese Susan Baraccani, sempre vicina a Muzzarelli e prima dei non eletti), non ha ottenuto nemmeno la vicepresidenza dell'assemblea, andata a Barbara Lori.