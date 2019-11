'Modena Non Si Lega', flash mob lunedì davanti la sinagoga

E ora le sardine si allargano. Dopo il successo di ieri sera in piazza Maggiore a Bologna, con almeno 15.000 persone strette sul Crescentone e non solo, la manifestazione contro la Lega e Matteo Salvini trasloca a Modena.Lo stesso flash mobGli organizzatori delle sardine modenesi spiegano poi di aver voluto 'dopo che anche la Lega Modena in Consiglio comunale ha scelto di non rendere omaggio a Liliana Segre'. Secondo gli organizzatori, dunque, 'e' tempo di reagire a questo modo di fare politica che alimenta la cattiveria delle persone e che fonda il proprio messaggio principale sull'odio verso il prossimo'. Salvini, insistono, 'non merita di essere applaudito nella citta' medaglia d'oro per la Resistenza.Resistenza che egli stesso rigetta e rinnega'. Ma, avvertono gli organizzatori delle sardine modenesi, 'attaccarlo sarebbe troppo facile, visto la macchietta e il giullare che sta diventando.Mandiamolo a casa, facciamogli sapere che l'Emilia-Romagna e' un'altra cosa'.