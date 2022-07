Modena, ora il centrosinistra boccia la Campogalliano-Sassuolo

Il Consiglio comunale di Modena due giorni ga ha espresso parere negativo sulla proposta di realizzazione del collegamento Modena-Lucca respingendo l’ordine del giorno presentato da Alberto Bosi, capogruppo di Lega Modena. Ma al di là del tema della Modena-Lucca, a soprendere sono state alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza e, in particolare del Pd, sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo. Una struttura attesa da decenni dal comprensorio ceramico e - nelle dichiarazioni ufficiali istituzionali (a partire da quelle di Bonaccini) - ritenuta strategia dalle amministrazioni di centrosinistra.Vincenzo Walter Stella di Sinistra per Modena, esponente di maggioranza, ha definito “inutili” sia la bretella Campogalliano-Sassuolo sia la Modena-Lucca che dovrebbe esserne la continuazione: “Entrambe – ha detto – sono esageratamente dannose per l’ambiente e non risolvono il problema dell’autotrasporto”.Per Paola Aime (Europa verde-Verdi, sempre in maggioranza) la Modena-Lucca ha 'il solo pregio di dimostrare l’insostenibilità e l’assurdità della bretella Campogalliano-Sassuolo'.Una posizione in parte sottoscritta anche da Stefano Manicardi del Pd. 'Alla luce della situazione attuale, anche altre opere, come il tratto oltre lo scalo merci della Campogalliano-Sassuolo, andrebbero riviste. Cercando una soluzione che punti sulla ferrovia'.