Modena, parcheggio Direzionale 70: rifiuti e degrado. Franco (Fdi) interroga il sindaco

'I cittadini hanno più volte segnalato questa situazione di degrado agli assessorati competenti ma il problema continua periodicamente a sussistere'

'Da diversi mesi riceviamo delle segnalazioni da parte dei cittadini di cumuli di sacchi di rifiuti presenti nei parcheggi interni al Direzionale 70, in particolare di imballi di cartone probabilmente proveniente dalle attività commerciali. I cittadini hanno più volte segnalato questa situazione di degrado agli assessorati competenti ma il problema continua periodicamente a sussistere'. A portare in Consiglio comunale a Modena il tema con una interrogazione al sindaco Mezzetti, è il consigliere comunale Fdi Dario Franco.

'Spesso tali cumuli di sacchi di rifiuti, oltre che rappresentare un grosso disagio ambientale, sono posti in prossimità delle scale riservati a persone con disabilità, e ne impediscono, o comunque, ne ostacolano fortemente l'utilizzo - continua Franco -. Lasciare per molti giorni sacchi di rifiuti attira roditori, tra cui ratti e topi che, vivendo abitualmente in fogne e scantinati, sono portatori di malattie endemiche e rappresentano una forte minaccia per la salute di chi frequenta la zona'.

Franco che allega alla interrogazione alcune foto, chiede anche alla giunta di 'installare delle telecamere per avere con precisione i video per identificare i responsabili di tali abbandoni di rifiuti', di 'ipotizzare una generale attività di sterilizzazione dell’area, per evitare che si diffondano presenze di topi e altri roditori' e di prevedere 'nei parcheggi del Direzionale 70, la messa in dimora di cassonetti chiusi o altri modalità chiuse per tali conferimenti'.

