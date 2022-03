Modena, passa il bilancio del Comune, 1,3 milioni in più per il Covid

Approvato con i soli voti della maggioranzacon (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Modena civica) e quello contrario di Movimento 5 stelle, Lega Modena, Forza Italia, Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia, Modena sociale, il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Modena. I macronumeri del documento registrano 200 milioni di investimenti nel triennio (compresi eventuali finanziamenti del Pnrr) e 252 milioni di spesa corrente 'per garantire servizi e contribuire a ridurre le diseguaglianze, verso una nuova normalità'. Nel bilancio sono previsti, il blocco di tasse e tariffe, la conferma del piano occupazionale e un'ulteriore spinta per la digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione. L'assemblea cittadina ha inoltre approvato i due emendamenti tecnici proposti dal sindaco: uno di parte corrente, che prevede di destinare circa 1,3 milioni alla manovra Covid e che recepisce i trasferimenti statali per l'adeguamento delle indennità degli amministratori e uno in conto capitale per adeguare il bilancio ad alcune modifiche del piano investimenti e recepire i finanziamenti del Pnrr.Via libera anche all'emendamento della maggioranza per destinare 150.000 alle famiglie più disagiate in difficoltà con le bollette energetiche. Respinti, invece, i due emendamenti proposti da Fratelli d'Italia-Popolo per aumentare di 24.000 euro le risorse per ampliare la videosorveglianza (contro le baby gang) e destinare 22.000 euro in più agli interventi per il diritto alla casa (sottraendoli al fondo per le Pari opportunità).