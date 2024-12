'Modena, pestato a sangue la notte di Natale: giovani immigrati fuori controllo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Serve una terapia d'urto per i gravi e ripetuti episodi di cronaca legati alle aggressioni da parte di stranieri, spesso giovani dal coltello facile presenti in centro storico e non solo, che hanno reso invivibile la nostra città. Bisogna dire le cose come stanno. Modena è invasa da troppo tempo da una quantità enorme e fuori controllo di questi soggetti, pronti ad picchiare e sfregiare con armi da taglio per pochi euro, come avvenuto la notte di Natale in Via Canalino, e che hanno reso la nostra città tra le più pericolose d’Italia, dove in ogni ora del giorno e in ogni luogo chiunque è a rischio aggressione - afferma il capogruppo di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi -.

Ciò, nonostante l’opera quotidiana messa in campo dalle forze di Polizia, troppo spesso vanificata da una normativa troppo blanda che toglie, anziché garantire, più poteri ai tutori dell’ordine pubblico e che oggi non garantisce la certezza della pena. Siamo fiduciosi nell’operato del governo su questi fronti, per rimediare agli errori storici e politicamente imperdonabili di una sinistra che sull’immigrazione ha fallito, su tutti i fronti. Chi continua a difendere questa immigrazione fa parte del problema, non certo della soluzione: grazie a loro presto saremo chiamati a dover scegliere tra la la salute e la vita dei nostri figli o la tolleranza di questi soggetti”.