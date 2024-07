Modena, piano casa: Maletti incontra referente coordinamento migranti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha affermato il vicesindaco e assessore alla Sanità Francesca Maletti con delega alle Politiche abitative e Piano Casa accogliendo in Municipio, nella mattinata di venerdì 5 luglio, il signor Ousmane Cisse, referente per Modena del Coordinamento migranti di Bologna e già rappresentante della Consulta stranieri dell’Unione Terre d’Argine, il quale ha portato all’attenzione pubblica il tema casa per quanto riguarda i lavoratori stranieri.



Nell’incontro, il primo di una serie a cui si è resa da subito disponibile l’assessora, Maletti ha ascoltato le difficoltà incontrate dall’interlocutore e da altri lavoratori stranieri nella ricerca di una soluzione abitativa a causa dell’alto costo dell’affitto, di atteggiamenti discriminatori o per l’impossibilità di pagare alte caparre.Problemi purtroppo noti all’amministrazione che ha anche già avviato la riqualificazione di un immobile messo a disposizione da un privato per realizzare un Ostello per lavoratori.

Per offrire ampie garanzie sul pagamento dei canoni o di eventuali danni ai proprietari che decidono di affittare tramite l’amministrazione comunale, il Comune ha inoltre creato Agenzia Casa a cui si accede presentando domanda e 'che ora abbiamo la necessità di ampliare attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni e nuovi proprietari', precisa l’assessore.

'Diversi infatti devono essere gli strumenti da potenziare per affrontare un problema così esteso e composito e le vie da sperimentare insieme ai diversi soggetti – sottolinea Maletti - per affrontare le tante facce del problema casa, partendo da una presa di coscienza collettiva per trovare nuove soluzioni condivise'. Per i lavoratori delle forze dell’ordine, per esempio, il Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Prefettura di Modena e Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) per la messa a disposizione di oltre trenta alloggi, tra i nuovi della palazzina di Abitare sociale e quelli riqualificati in zona musicisti che dovranno essere assegnati dalla Questura.

Mentre per quanto riguarda la presenza di persone in condizione di estremo disagio spesso legato a dipendenze patologiche, ma comunque numericamente limitate, il monitoraggio realizzato dal Comune attraverso l’Unità di Strada che offre accesso ai servizi pubblici, è pressoché costante.