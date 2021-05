Modena, Pietro Ferrari nominato cavaliere del lavoro

'Un cavaliere del lavoro con Modena nel cuore'. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commenta così il riconoscimento ricevuto dall'ingegner Pietro Ferrari, ex presidente Bper e presidente Confindustria Emilia Romagna, insieme ad altri 24 imprenditori, tra i quali anche un'altra emiliana, la bolognese Grazia Valentini, e l'amministratore delegato di Exor John Philip Elkan. 'Mi congratulo con Ferrari - aggiunge Muzzarelli - per essere stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di un titolo che è motivo di orgoglio per lui, per la sua famiglia e per il tutto il territorio'.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti firmato oggi i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra gli insigniti anche il presidente di Exor e di Stellantis John Elkann e l’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi. Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest’anno 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. Mattarella oggi ha anche consegnato al Quirinale l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’ al ballerino Roberto Bolle.Ecco l’elenco completo dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:Ancorotti Renato – Industria/Cosmetica – LombardiaBeltrame Angiola – Industria siderurgica/laminati – VenetoChecchi Marco – Industria metalmeccanica – AbruzzoDi Foggia Giuseppina – Tecnologie informazione e comunicazione – LazioDonnet Philippe – Assicurazioni – VenetoElkann John Philip – Industria automobilistica – PiemonteFaraotti Battista – Industria materie plastiche – MarcheFedele Giampiero – Industria automobilistica – PugliaFerrari Pietro – Industria Metalmeccanica – Emilia RomagnaGarrone Alessandro – Energia – LiguriaGavezotti Graziella Danila – Servizi aziendali – LombardiaGentilini Paolo – Industria alimentare/prodotti da forno – LazioGubitosi Luigi – Servizi/ telecomunicazioni – LazioManetti Giovanni – Agricoltura/Vitivinicolo – ToscanaPalmieri Antonio – Agricoltura/Allevamento bufalini – CampaniaPilloni Salvatore – Commercio/articoli cura della persona – SardegnaPiovesana Maria Cristina – Industria/Arredamento – Friuli Venezia GiuliaPizzocaro Francesco – Industria/chimica farmaceutica – LombardiaRappuoli Rino – Ricerca/Sviluppo prodotti farmaceutici – ToscanaRemondini Emanuele – Logistica intermodale – LiguriaRisatti Nicola – Servizi turistici alberghi – LombardiaTogni Paola – Industria alimentare bevande – MarcheValentini Grazia – Industria chimica/sistemi filtranti – Emilia RomagnaVicenzi Giuseppe – Industria alimentare/prodotti da forno – VenetoViscardi Gianluigi Carlo – Industria meccatronica – Lombardia