Una manifestazione colorata, fatta di carri, striscioni e musica alla quale il Pd e l'amministrazione uscente ha voluto evidentemente sovrapporre il proprio messaggio politico a due settimane dal voto alle amministrative.Modificata temporaneamente la viabilità per consentire al corteo, partito dal parco Ferrari, di snodarsi lungo via Emilia ovest, largo Moro, largo Porta Sant'Agostino, via Emilia centro, via Ganaceto, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, corso Accademia, corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Porta Sant'Agostino, largo Moro, via Emilia ovest. Ritrovo di nuovo a parco Ferrari dove sono ad attendere la sfilata sono presenti migliaia di persone.Divieti di sosta dalle ore 10 alle 19 su entrambi i lati di via Ganaceto, nel tratto da via Emilia centro a corso Cavour, e sul lato ovest di corso Canalgrande, dal civico 65 a via Emilia centro, oltre che in via Emilia ovest, dalle 8 alle 24, nell’area adibita a parcheggio adiacente al Parco Ferrari, eccetto veicoli di soccorso, di polizia e organizzazione dell’evento.