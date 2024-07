Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un metodo di lavoro che il sindaco ritiene strategico assieme alla necessità di assumere un atteggiamento di ascolto, tema con cui ha chiuso il suo discorso programmatico sugli Indirizzi generali di governo pronunciato in Consiglio comunale. L’ascolto e il dialogo, ha sottolineato Mezzetti rivolgendosi agli assessori, valgono per le questioni poste dai cittadini come per quelle che arrivano dai dipendenti comunali' - si legge in una nota del Comune.'Metteremo in campo fin da subito alcune azioni che corrispondono alle aspettative della città', ha spiegato il sindaco prima di dare la parola agli assessori che sono intervenuti calando nelle loro deleghe i numerosi temi della futura azione amministrativa.