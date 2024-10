Modena, Pulitanò (Fdi): 'Rifiuti, il tempo degli annunci è finito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mezzetti – prosegue Pulitanò – aveva garantito un intervento risolutivo già a partire da settembre, promettendo di affrontare i problemi, ampiamente segnalati dai residenti, che, specialmente nelle zone più densamente abitate, riguardano decoro urbano e igiene.

Tuttavia, osservando la situazione attuale delle strade di Modena, è evidente agli occhi di tutti che le vie siano ancora invase dai sacchi della spazzatura, con chiari segni di disordine e, in alcuni casi, di degrado. Inoltre – commenta Pulitanò – il comitato tecnico misto Comune-Hera annunciato a luglio, avrebbe dovuto segnare una svolta nella gestione della raccolta differenziata, con il coinvolgimento diretto dei residenti delle aree più colpite dal problema per individuare soluzioni pratiche e condivise. Vorrei sapere a che punto siamo con queste soluzioni e quando finalmente queste promesse diventeranno realtà'.



'Fratelli d’Italia – conclude Pulitanò – ha sempre sostenuto la necessità di rivedere l’attuale sistema di raccolta per garantire decoro e pulizia, nella convinzione che mantenere una città ordinata e accogliente sia il primo passo per migliorare la qualità della vita delle persone e rendere Modena più attrattiva per chi viene da fuori. A tal proposito, a luglio, abbiamo presentato una mozione nella quale chiedevamo al sindaco e alla giunta di reintrodurre i cassonetti stradali, abbandonando il sistema porta a porta per carta e plastica, che causa disagi ai cittadini costringendoli a trattenere i rifiuti in casa fino ai giorni di raccolta. Nel documento, inoltre, si richiedeva di programmare un piano di raccolta che tenga conto delle caratteristiche dei singoli quartieri e delle esigenze delle famiglie, incentivando allo stesso tempo il confronto con i cittadini e la loro collaborazione'.