Modena, Rando (Pd): 'Solidarietà a Camporota per gli insulti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo Stefano Vaccari, anche la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità della Segreteria nazionale del Partito Democratico, interviene sugli insulti lanciati sui social all'assessore di Modena Alessandra Camporota.

'Le offese rivolte all’assessora Camporota sono inaccettabili e in nessun caso giustificabili, a lei va la mia piena e totale solidarietà. Questi insulti, alimentati da un clima sessista, vanno condannati con forza. Nessuna donna dovrebbe essere oggetto di simili attacchi per il suo impegno istituzionale - afferma la Rando -. Il silenzio del centrodestra su questa vicenda è preoccupante. È fondamentale che tutte le forze politiche prendano una posizione chiara contro il sessismo, affinché nessuna donna sia mai più vittima di violenze verbali. Modena non ha posto per questi comportamenti. Le istituzioni devono garantire il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalle loro opinioni politiche', ha concluso Rando.