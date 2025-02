Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sala piena oggi pomeriggio alla Polisportiva Madonnina di Modena per l'incontro di presentazione del libro 'Le Spine e il Garofano' dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso a Gaza lo scorso ottobre, con la presenza dell’editore Davide Piccardo e di Fabio De Maio del Circolo La Terra dei Padri.Il sindaco di Modena Mezzetti aveva scritto agli organizzatori negando loro la sala. 'L'autore, recentemente scomparso, è universalmente conosciuto per essere stato leader dell'organizzazione terroristica Hamas e ideologo della strage del 7 ottobre 2023. Trattandosi di sala civica del Comune di Modena non possiamo non evidenziare come un'iniziativa che dà voce alla biografia di un terrorista sia in contrasto con l'articolo 3 dello Statuto comunale che, invece, si pone come obiettivo la promozione della piena affermazione dei valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace' - aveva detto il sindaco.Ma i vertici della Polisportiva Madonnina hanno avuto una opinione diversa.