Modena, Sant'Agostino: aggiudicati i lavori da 23 milioni

Si muove l'appalto dell'ex Sant'Agostino a Modena, in attesa di decollo da anni ma frenato spesso da esposti e ricorsi. È stato aggiudicato, infatti, il primo appalto dei lavori di riqualificazione del complesso dell'ex ospedale. Il Cda della Fondazione (Cassa di Risparmio) di Modena ha scelto l'offerta presentata dall'associazione temporanea d'impresa guidata dalla D'Adiutorio Appalti e Costruzioni srl di Montorio al Vomano, di cui fanno parte anche Candini Arte, Gianni Benvenuto e Kairos Restauri. L'offerta giudicata più vantaggiosa, da poco meno di 23 milioni di euro, è stata ribassata dell'11% rispetto alla base della gara d'appalto alla quale è stata data 'massima evidenza pubblica', precisano gli uffici della Fondazione. La consegna dei lavori si è tenuta oggi e faranno seguito in settimana le attività di cantiere (la commissione tecnica istituita dalla Fondazione per valutare le offerte era composta dall'avvocato Giuseppe Fuda, seggio di gara e presidente della commissione, dall'architetto Andrea Carcereri e dai colleghi Valentina Grasso e Massimo Grandi, dall'ingegnere Giuseppe Iadarola, segretario di commissione). Il contratto d'appalto prevede la conclusione dei lavori nel 2024 e riguarda interventi per 11.000 metri quadri, che interessano la metà del complesso tra cui la parte demaniale, dove troveranno posto i musei universitari anatomici e scientifici, la centrale tecnologica interrata, l'ex ospedale militare, l'atrio e il fronte dell'ospedale da via Berengario a via Ramazzini, dove si insedieranno gli spazi espositivi della Fondazione Mav. Per l'intera durata dell'intervento di riqualificazione proseguirà comunque la programmazione di Ago, avviata con l'inaugurazione del Teatro Anatomico nel febbraio 2018, così come non si interromperanno quelle di Fem e del centro interdipartimentale Unimore- Digital Humanitas Dhmore.