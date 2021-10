Modena, Sciocola‘ in centro: via Emilia vietata per chi non ha green pass

Formalmente si tratterà anche di una fiera, e quindi stando al Decreto, suscettibile alle norme sul Green Pass, ma è pur vero che chiudere via Emilia Centro, il cuore di Modena, a chi non ha il Certificato verde appare decisamente anomalo. Eppure questo sta succedendo a Modena nella quattro giorni dedicata al cioccolato, Sciocola'. Un grande cartello con tanto di transenne e auto della polizia municipale, impedisce l'ingresso di via Emilia, all'altezza del palazzo della Fondazione, a chi non è in grado di mostrare il Green Pass. Niente controlli a tappeto (impossibili visto l'affluenza importante di persone), ma il messaggio chiaro che i controlli a campione vengono effettuati e i trasgressori multati.Insomma, in nome del Festival del cioccolato, a Modena via Emilia non è transitabile senza lasciapassare. Una foto che resterà nella storia della nostra città.