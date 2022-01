Modena, sciopero polizia locale. E sulla Fiera in pandemia è scontro

Erano almeno un centinaio gli operatori della polizia locale aderenti al sindacato Sulpl che questa mattina hanno protestato davanti alla prefettura di Modena. Doppia la ragione della protesta: a livello nazionale il tema è quello della attesa riforma della categoria, mentre a livello locale agli operatori non è andata già la scelta dell'amministrazione comunale Muzzarelli di organizzare le Fiere di Sant'Antonio e San Geminiano in piena pandemia.'La dotazione organica del Corpo già non è adeguata allo standard dei servizi richiesti, oltre ad esserci agenti in quarantena ed alcuni non vaccinati e quindi non in servizio - spiega Elisa Fancinelli del Sulpl - Terminata la fiera del 17, gli agenti potrebbero essere sottoposti ad un numero di contagi e malati Covid, tali per cui non si garantirebbero non solo i servizi per l’evento del 31, ma anche i servizi ordinari dei giorni a venire.'Il Sulpl è stato costretto a questa iniziativa a seguito dell'ennesima ingerenza del Ministero dell'Interno che ha stravolto la proposta di riforma che la Categoria aspetta dal lontano 1986, testo che era già stato votato all'unanimità dalla prima Commissione Affari Costituzionali della Camera' - aggiunge il segretario provinciale Sulpl Donato Caccavone.