Per la segreteria provinciale è braccio di ferro tra la segreteria di Vaccari e l'ala che fa riferimento al leader di preferenze alle regionali, Giancarlo Muzzarelli. Vaccari ha decisamente perso la sfida per le preferenze, Muzzarelli ha superato senza problemi Sabattini e Gasparini, e ora deve scendere a patti con l'ex sindaco.Sfuma quindi l'ipotesi di una promozione a segretario dell'ex sindaco di Carpi Bellelli, così come quella del sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, legati alla segreteria di Vaccari. Probabile una soluzione di compromesso che tenga conto del ruolo di Muzzarelli e anche di quello dell'eurodeputato Bonaccini.