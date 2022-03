Modena, sindaco e assessori: gli stipendi lievitano

L’adeguamento delle indennità degli amministratori previsto dalla Legge di bilancio per il Comune di Modena si traduce in un notevole aumento degli stipendi di sindaco e assessori.Nel 2022 l’indennità del sindaco passa da 5.466 euro al mese (cifra lorda per 12 mensilità) a 7.974 euro, per gli assessori da 3.279 a 4.784. Nel 2023 la legge prevede il secondo scatto (sindaco a 9.256 euro mensili, assessori 5.553) e nel 2024 l’ulteriore aumento: sindaco a 11.040, assessori a 6.624 euro mensili, sempre cifra lorda per 12 mensilità. I maggiori trasferimenti dallo Stato previsti sono di 217 mila euro nel 2022, di 329 mila euro nel 2023 e di quasi 484 mila euro nel 2024.