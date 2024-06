Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ex direttrice di Radio Città del Capo, già portavoce del sindaco di Bologna Merola e collaboratrice de 'il Manifesto', attualmente portavoce del sindaco di Lugo in Romagna, Giusi Marcante sostituisce nel ruolo di portavoce del sindaco Stefano Bellentani che per ora è rientrato nel team dell'ufficio stampa. Il ruolo di portavoce, infatti, si somma alla squadra di giornalisti che compongono l'ufficio stampa del Comune, un gruppo oggi guidato da Roberto RIghetti.