Modena, stangata sul bilancio: gli emendamenti proposti dalla Lega

'Cancellare la spesa da 880.000 euro per l'acquisto, da parte del Comune, di nuovi spazi di proprietà̀ al direzionale Cialdini, di cui non c'è bisogno, e destinarne 850.000 alla riduzione dell'indebitamento e 30.000 al rimboschimento di parchi urbani; l'inserimento nelle condizioni del nuovo appalto per l'illuminazione pubblica all'obiettivo di potenziare la sicurezza degli attraversamenti pedonali della città, molti dei quali in condizioni pessime; poi l'annullamento degli aumenti IMU previsti dalla manovra 2025 per i proprietari che affittano i loro immobili a canone concordato ordinario e per studenti, e l'annullamento degli aumenti dell'addizionale Irpef nelle fasce di reddito superiori ai 15.000 e fino ai 50.000 euro, riportando le aliquote al 2020, tenendo conto solo della modifica degli scaglioni di reddito introdotti a livello nazionale'.

Sono le principali proposte di modifica proposte al bilancio di previsione del Comune di Modena presentate sia come primo firmatario sia come firmatario insieme ai gruppi di opposizione di centrodestra dal capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi.'Un pacchetto di proposte, declinate sia in emendamenti al bilancio con relativa copertura di spesa sia in azioni che come Lega Modena, abbiamo responsabilmente presentato - spiega il capogruppo Giovanni Bertoldi -. Un pacchetto di proposte concrete e fattibili per una città più̀ attenta alle esigenze delle famiglie, all’ambiente e alla gestione oculata delle risorse pubbliche. Atti che rispecchiano un impegno forte e costante verso il miglioramento della qualità̀ della vita dei cittadini, con particolare attenzione a chi si trova ad affrontare sfide quotidiane legate alla famiglia, alla sostenibilità̀ e alla corretta amministrazione dei fondi pubblici e che in un momento così difficile per tutti, l'amministrazione guidata da Massimo Mezzetti rischia di colpire in maniera forte e penalizzante. Singolarmente e insieme alle altre forze politiche e civiche di centro destra le proposte riflettono una visione chiara di una Modena che vuole crescere in modo equilibrato, investendo nel benessere dei suoi cittadini e in un uso più̀ razionale delle risorse pubbliche. Auspichiamo che possano trovare ascolto e approvazione nella discussione consigliare'.