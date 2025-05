Modena, strade ridotte a groviera: Giacobazzi (Fi) porta il caso in Consiglio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Nel corso del 2025 l’Amministrazione comunale continuerà a dare priorità alla manutenzione ‘verde’ e ‘grigia’ della città tutte le volte che ci saranno possibilità economiche, essendo questo uno degli indirizzi assunti dal sindaco e dalla Giunta fin dai primi giorni di mandato di questi 10 mesi di consiliatura'.

Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modena, Giulio Guerzoni, nell'ultima seduta del Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione di Piergiulio Giacobazzi (FI) sullo stato manutentivo della pavimentazione stradale del centro storico.

Il consigliere ha evidenziato la facilità di 'imbattersi in una pavimentazione stradale danneggiata e trascurata”, portando a esempio via Falloppia, via Blasia, via Università, via Emilia centro/angolo via Farini.

Giacobazzi ha poi chiesto quali siano stati gli interventi manutentivi eseguiti per la pavimentazione del centro storico nell’ultimo semestre e con quale spesa, e se, ad oggi, siano già stati programmati ulteriori interventi e con quali preventivi di spesa.'La sicurezza, per me, è anche cura dei dettagli: piccoli interventi di qualità che garantiscano decoro, soprattutto in una città come Modena che punta sul turismo. Ma se gli operatori del centro storico usano le piazze come parcheggi privati, anche per la mancanza di controlli, allora è evidente che c’è un problema di gestione'.

L’assessore ha spiegato che 'alcune delle risorse che saranno a disposizione della manutenzione sono state determinate dalle scelte del Consiglio comunale in sede di bilancio previsionale, come ad esempio, uno stanziamento ‘una tantum’, generato da avanzo vincolato, superiore a 700 mila euro, per manutenzioni ordinarie non ricorrenti su diversi fronti. Con preciso riferimento al centro storico – ha proseguito Guerzoni – nel Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027, sono stati inseriti e considerati priorità dalla Giunta tre interventi di manutenzione straordinaria o miglioramento della pavimentazione di piazza Pomposa, corso Canalchiaro (terzo stralcio) e dell’ultimo tratto di Rua Muro verso via Emilia centro, del valore complessivo stimato di 1 milione 100 mila euro'.Guerzoni ha quindi spiegato che 'in centro storico, in varie occasioni, per garantire da subito sicurezza alla circolazione e fruizione della strada, si interviene su buche/imperfezioni/vandalismi nelle pavimentazioni speciali, tramite riparazioni con asfalto a freddo. Si tratta di primi interventi, di carattere temporaneo in attesa di organizzare l'intervento su lastre, cubetti o ciottoli, per garantire l’incolumità dei cittadini e la migliore circolazione dei veicoli, in primis le biciclette'.'Considerando la fine del 2024 – ha aggiunto - sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione straordinaria dedicata'. Ha così citato l’ultima parte del terzo stralcio di ripavimentazione in ciottoli e selce in via Rua Muro (del valore di circa 90 mila euro); la riasfaltatura di via Stella (circa 10 mila euro) e di una parte di via Sant’Agostino del valore di poco più di 41 mila euro (per la conclusione è necessario attendere la fine del cantiere ex Estense); il rifacimento dell’asfalto delle corsie bus di viale Martiri e viale Rimembranze per circa 110 mila euro; la sistemazione delle pavimentazioni speciali per 70 mila euro, in corso di realizzazione, in via Malatesta e incrocio sant’Eufemia, così come in piazza XX Settembre, con lastre in pietra; in vicolo Squallore sono state effettuate riparazioni con il ripristino dei ciottoli che hanno avuto un cedimento, così come in piazza Matteotti, in via Rismondo incrocio via Emilia centro, via Falloppia, via Battisti, via Blasia. E, ancora, una serie di sistemazioni di pavimentazioni varie che saranno effettuate tra maggio e giugno in zona via San Carlo, via Università, via Canalino, via Mondatora; così come in via Sant’Eufemia (lastre) e per i marciapiedi di via Emilia centro.