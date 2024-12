Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La restituzione è stata possibile, appunto, grazie a un tassista 55enne residente a Modena che ha notato il portafoglio all’interno dell’abitacolo del proprio taxi, in una posizione poco visibile. Una volta consegnato il borsellino agli uffici del posto integrato dell’autostazione, nella giornata di martedì 10 dicembre, gli agenti sono riusciti a contattare telefonicamente il proprietario, un 39enne di origini ghanesi residente a Modena, risalendo rapidamente al suo numero grazie all’ausilio degli uffici della società di trasporti Seta, di cui era utente, come attestato dalla tessera ritrovata nel portafoglio.La restituzione è avvenuta lunedì 16 dicembre presso il Comando di Polizia locale di via Galilei.