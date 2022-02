Modena, Terra dei Padri: 'L'occidente oggi è la negazione dell'Europa'

'Dopo settimane di provocazioni militari ucraine e di provocazioni verbali della diplomazia statunitense che sembra essere tornata alle folli menzogne delle armi di distruzione di massa, possedute dai loro nemici ma in realtà utilizzate solo da loro, il Presidente Putin ha parlato alla Nazione russa, come si conviene ad un grande uomo di Stato. Ha usato toni inusuali per la sua abituale prudenza, da Comandante in capo di una Nazione che non vuole la guerra ma che non accetta l'arroganza imperialista degli Usa e che é pronta a battersi fino alle estreme conseguenze, se necessario'. A intervenire in questi termini è il Circolo La Terra dei Padri-Movimento Eurasiatista Internazionale.