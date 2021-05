Modena, Tpl fino a Villanova: ok a odg Katia Parisi

E’ stata approvato oggi in consiglio comunale a Modena un ordine del giorno che prevede la possibilità di estendere il Trasporto Pubblico locale fino alla frazione di Villanova, ad oggi servita solo dal prontobus.L’ordine del giorno prevede di verificare l’efficacia del Tpl in tutte le frazioni, dando massima priorità al superamento del pronto-bus nella popolosa frazione di Villanova, anche attraverso il prolungamento di attuali linee, per garantire un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini.“Con la votazione di questo ordine del giorno si dà la possibilità ai cittadini della popolosa frazione di Villanova di poter essere maggiormente connessi con il centro della città, potendo quindi usufruire di un servizio di Tpl urbano. L’Odg approvato prevede inoltre un controllo puntuale dei collegamenti di tutte le frazione con il centro della città - afferma la consigliere Katia Parisi, prima firmataria -. Questo Odg vuole essere l’inizio di un percorso teso a modernizzare il nostro TPL, per renderlo più adeguato alle mutate esigenze dei cittadini. Purtroppo, è ancora estremamente bassa la percentuale di nostri concittadini che utilizza il mezzo pubblico, soprattutto per il tragitto casa-lavoro. Proprio al fine di rendere più attrattivo il nostro Trasporto Pubblico locale su fomma risulta fondamentale intercettare nuovi canali di finanziamento; le forti risorse che arriveranno dall’Europa, per modernizzare il nostro paese, potrebbero rappresentare un importante opportunità”.