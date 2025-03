Modena, trasferta di 4 giorni a Cannes per il capo gabinetto del sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Roberto Solomita, capo di gabinetto del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sarà a Cannes, in Francia, per 4 giorni, dall'11 al 14 marzo, per partecipare all'edizione 2025 del Mipim, fiera immobiliare che si terrà a Palais des Festivals et des Congrès.

Le spese di trasferta - come si legge in una recente delibera - sono stimate in circa 2.500 euro e sono a carico del Comune di Modena.