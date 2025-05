Modena, tre appartamenti gratuiti per gli autisti neo assunti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Acer Modena ha messo a disposizione di Seta spa tre appartamenti situati in città, grazie ai quali l’azienda che eroga il servizio di trasporto pubblico potrà offrire alloggi arredati a prezzi calmierati ad autisti neo-assunti che provengono da fuori regione e faticano a reperire alloggi in locazione sul mercato libero. Ciascun appartamento ha una superficie di circa 60 metri quadri, è strutturato per ospitare due persone in camere singole e dispone di cucina o soggiorno con angolo cottura, servizi igienici, posto auto interno all’area condominiale o autorimessa dedicata. Ogni assegnatario potrà disporre quindi di una propria camera da letto e di spazi comuni da condividere con il collega coinquilino.

Gli appartamenti saranno assegnati a rotazione, per un periodo massimo di 12 mesi, a dipendenti Seta del bacino di Modena che non dispongono di una soluzione abitativa e sono stati inclusi nell’apposita graduatoria aziendale. L’accordo sottoscritto tra Seta ed Acer ha una durata di 5 anni, prorogabile d’intesa tra le parti, e prevede la stipula di contratti di locazione a canone concordato della durata di 3+2 anni.Per facilitare l’inserimento dei propri dipendenti, Seta sosterrà le spese per la fornitura degli arredamenti e di tutte le attrezzature necessarie al comfort abitativo degli ospiti, inoltre provvederà al pagamento dell’affitto, delle utenze di acqua, luce e gas e delle spese condominiali: ai dipendenti assegnatari dell’alloggio verrà trattenuto direttamente in busta paga solo un importo forfettario mensile di 200 euro.

Le manutenzioni sono ripartite come da normativa vigente: quelle ordinarie sono a carico di Seta, le straordinarie a carico di Acer.Uno degli appartamenti Acer è situato nella palazzina a tre piani affacciata su viale Reiter al civico 94, facente parte del Rione storico “Case popolari” del comparto Menotti-Misley-Reiter-Ricci. Gli altri due appartamenti messi a disposizione di Seta si trovano in via Forghieri, all’interno di un nuovo complesso di edilizia abitativa pubblica realizzato nell’ambito della riqualificazione del comparto ex Mercato bestiame; il complesso di via Forghieri conta 33 alloggi di diverse metrature, ed è dotato di un ampio giardino condominiale e di parcheggio sotterraneo, oltre a diversi posti auto pertinenziali a raso.'Credo che anche questa iniziativa possa essere considerata come una importante opportunità - ha dichiarato Gaetano Venturelli, presidente Acer Modena - che consente ad ACER di essere la struttura di riferimento per una evoluzione progettuale destinata ad individuare soluzioni abitative efficienti ed a costi contenuti. Questi primi tentativi di risposta a lavoratori neo assunti possono rappresentare soluzioni-tipo per altre destinate a studenti, immigrati, studenti fuori sede, fino a giovani coppie ed anziani che vivono condizioni economiche svantaggiate. Nella totale assenza di un piano casa nazionale da oltre trentacinque anni, anche un'edilizia residenziale così caratterizzata, potrebbe essere considerata all'interno di politiche di innovazione sociale, e contribuire a dare una risposta alle diverse esigenze, creando spazi per la socialità e la condivisione, facilitando le comunicazioni tra gli abitanti nel desiderio comune di allontanare il più possibile i conflitti'.'A nome dell’azienda – ha commentato Alberto Cirelli, presidente di Seta – desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Acer Modena: la disponibilità di questi appartamenti ci consentirà di offrire una concreta soluzione al problema della reperibilità e sostenibilità economica dell’alloggio per i nostri dipendenti che provengono da fuori città o regione. Si tratta, ovviamente, di soluzioni temporanee finalizzate ad assicurare una sistemazione abitativa dignitosa ed economicamente accessibile, superando così le note difficoltà connesse al mercato libero delle locazioni residenziali. La collaborazione con Acer – già avviata anche a Reggio Emilia - rappresenta per SETA un progetto dal valore strategico: aiutare i conducenti di mezzi pubblici ad inserirsi più facilmente nel nostro tessuto sociale va a beneficio sia della nostra azienda, che migliora la sua atrattivitá lavorativa, sia della collettività. Da troppo tempo in Italia mancano concrete politiche abitative a beneficio dei lavoratori: in un contesto nazionale così sofferente, il territorio emiliano si distingue per una proficua collaborazione tra soggetti pubblici, che operano in ambiti diversi ma sempre ad elevato carattere sociale'.