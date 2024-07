Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I quattro presidenti sono stati eletti lunedì 22 luglio, nella sessione di insediamento delle commissioni consiliari convocata dal presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri con l’obiettivo, appunto, di eleggere i presidenti e avviare la piena operatività degli organismi che svolgono l’attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla decisione del Consiglio. I nuovi presidenti si aggiungono a Vincenza Carriero (Pd) già eletta alla presidenza della commissione Risorse nella seduta di mercoledì 17 luglio.

Alla commissione Affari istituzionali è stata eletta l’esponente di Alleanza verdi sinistra Laura Ferrari, alla sua prima esperienza in Consiglio comunale; alla presidenza della cosiddetta “Seta”, che si occupa di Programmazione e assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale, è stato eletto Alberto Bignardi, esponente del gruppo Pd già presente in Consiglio nella scorsa legislatura. Entrambi su proposta del capogruppo Pd Diego Lenzini. Vittorio Reggiani, consigliere Pd alla seconda legislatura, è stato eletto presidente della commissione Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero, su proposta di Fabia Giordano (Pd). I tre presidenti sono stati eletti con il voto dei gruppi di maggioranza.Per tutte e tre le commissioni, le minoranze avevano presentato la candidatura alla presidenza di un proprio esponente: su proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini, la vice capogruppo Elisa Rossini per la commissione Seta e Daniela Dondi, anche lei di Fratelli d’Italia, per la commissione Affari istituzionali; su proposta di Elisa Rossini, Andrea Mazzi di Modena in ascolto per la commissione Servizi.

Alla presidenza della commissione Controllo e garanzia è stata eletta, con il voto di tutte le forze di minoranza, Elisa Rossini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, alla sua seconda legislatura. Vicepresidente, con il voto della maggioranza, è stato eletto Luca Barbari, avvocato, consigliere Pd alla sua prima legislatura.Ciascuna commissione, che dura in carica cinque anni come il Consiglio comunale, è composta da venti membri, otto del Pd, tre per Fratelli d’Italia e uno a testa per Alleanza Verdi Sinistra, Forza Italia, Lega Modena, Modena Civica, Modena in ascolto, Modena per Modena, Movimento 5 stelle, Partito repubblicano italiano-Azione-Socialisti liberali e Spazio democratico. Al loro interno ogni gruppo dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo in aula e in caso di assenza o impedimento, ogni membro designato potrà delegare un altro consigliere del proprio gruppo alla sua sostituzione.