Modena, vandalizzata la sede provinciale di Fratelli d'Italia

'Dopo il lancio di uova, la nostra sede provinciale è stata nuovamente oggetto di vandalismo da parte di qualche “democratico” che ha avuto la brillante idea di distruggere la targa del nostro partito'. Lo dichiara Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Modena.'Ieri sera all’apertura della sede per la consueta riunione del lunedì sera del circolo di Modena, mi accorgevo del grave atto perpetrato ai danni della nostra targa, distrutta probabilmente da qualche sasso: tutto questo in pieno giorno in centro storico. Abbiamo condotto un’intera campagna elettorale scortati dalle forze dell’ordine, siamo stati destinatari di insulti e minacce e ora questo: non stupisce in realtà questo clima fomentato da una sinistra che, senza avere contenuti, fomenta un'intolleranza antidemocratica che definisce inaccettabile chi sarebbe di destra e vive di livore, odio, intolleranza e razzismo intellettuale contro non un avversario politico, ma un nemico da condannare'.'Gesti come questi non fanno altro che evidenziare come il dibattito politico non sia percorribile per chi dimostra con i fatti di non avere nulla da dire - continua Luca Negrini Responsabile Organizzativo Regionale del partito della Meloni -. Figli di una politica di sinistra che in questi mesi non ha fatto altro che alzare i toni consapevole del rischio che si percorre quando si semina odio, portando il dibattito politico in campo opposto a quello che dovrebbe essere il normale e costruttivo confronto. Siamo consapevoli che tali atti devono essere la benzina per il nostro motore consci che il fastidio che diamo è frutto del grande lavoro che stiamo facendo a livello cittadino, regionale, nazionale. Fratelli d’Italia sorride davanti a tali bassezze con la consapevolezza che agire nell’ombra è l’ultima arma del vile messo all’angolo'.