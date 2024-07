Modena, variazione di bilancio: no di Fdi. 'Sicurezza dimenticata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La quinta variazione di bilancio ci restituisce un vero e proprio tesoretto di avanzo disponibile di 20 milioni di euro che può essere utilizzato dall’amministrazione per investimenti. Chiediamo un vero e proprio cambio di marcia rispetto all’amministrazione uscente il cui utilizzo dell’avanzo disponibile è stato a nostro parere molto discutibile e privo di una visione. Come centrodestra abbiamo depositato nei giorni scorsi una mozione in cui chiediamo che in via San Giovanni del Cantone, dove ora si trova la sede dell’Azienda USL, venga costruito un parcheggio multipiano riprendendo un vecchio progetto abbandonato dalla Giunta Muzzarelli per ragioni ignote - ha affermato Elisa Rossini -.

Auspichiamo che la mozione trovi il consenso della maggioranza in Consiglio comunale. La delibera che abbiamo approvato, e contenente la quinta variazione di bilancio, riguardava anche lo stato di attuazione dei programmi di mandato 2019-2024 con l’indicazione del perfezionamento del sistema di gestione dei rifiuti con raccolta domiciliare attivato nel settembre 2022. Riteniamo che il sistema non debba essere ‘perfezionato’, ma totalmente rivisto. Chiediamo che sul tema rifiuti questa giunta cambi passo in discontinuità con quanto fatto dal 2022 ad oggi, come promesso in campagna elettorale dal sindaco Mezzetti. Anche su questo argomento, come centrodestra, abbiamo già depositato una mozione per ottenere il ripristino dei cassonetti dando così ai cittadini le risposte che attendono da mesi'.



È intervenuto poi il consigliere Barani affermando che 'La variazione del bilancio presenta ulteriori spese nell’ambito della sicurezza integrata da destinare al parco Pertini secondo il medesimo progetto già attuato per il parco Novi Sad che si è rivelato fallimentare: i parchi, per essere sicuri, devono essere presidiati e pattugliati 24 ore al giorno dalla Polizia Locale in sinergia con le altre forze dell’ordine'.



Ha chiuso poi il capogruppo Negrini che ha affrontato il tema delle spese riservate alla sicurezza con particolare attenzione alla Polizia Locale. 'Spendere 64.000 euro per l’acquisto di un camper per la Polizia Locale, a nostro avviso, è il modo sbagliato per affrontare il problema sicurezza. Inoltre evidenziamo che la Polizia Locale di Modena dispone già di un mezzo, presidio mobile, denominato Delta 7, che sarà oggetto di una nostra interrogazione proprio per comprendere che utilizzo ne sia stato fatto fino ad oggi. Siamo convinti che occorra un presidio attivo e non passivo e alla luce dei recenti fatti lo siamo ancora di più. Registriamo l’acquisto delle divise per gli agenti: su questo, più volte, abbiamo denunciato quanto non sia ammissibile, come è accaduto in passato, avere agenti che attendono le divise e operano per la città in jeans. Il decoro e l’ordine degli uomini e le donne del corpo cittadino non devono mai mancare nel rispetto del ruolo che svolgono e della città che rappresentano - continua Negrini -. Per noi è necessario che gli interventi economici siano fatti proprio per mettere in campo tutte le dotazioni necessarie per poter garantire un presidio attivo da parte dei nostri agenti così che anche il Comune si affianchi nella lotta all’emergenza sicurezza. Troviamo folle che dai banchi della maggioranza ci sia chi dichiara che alla Polizia Locale andrebbe addirittura tolta l’arma d’ordinanza , evidenza di una visione che è totalmente distaccata dalla realtà che ogni giorno leggiamo sulla cronaca dei quotidiani e che non tiene conto della tutela degli agenti e che, anzi, offende gli stessi. Siamo davanti all’ennesima occasione persa, quella di riservare delle risorse economiche necessarie per adeguare il nostro corpo a questi tempi difficili così che non ci si trovi più nella situazione di dover far fronte a situazioni complesse con strumenti datati o peggio ancora non presenti. L’acquisto del camper sa tanto di cerotto posizionato su una gamba di legno e va contro alla linea tenuta fino ad oggi relativa alla gestione del parco auto basato sul noleggio e non sulla proprietà, così da poter avere sempre mezzi nuovi. Il noleggio, che sarebbe dovuto giungere a conclusione così da portare a Modena, nel cambio, mezzi nuovi e più competitivi per la Polizia Locale, è stato rinnovato mantenendo le auto vecchie, affiancato dall’acquisto del camper. Un cortocircuito accompagnato da una visione totalmente miope, quella della maggioranza, di cui continueremo a chiedere conto'.