'Modena, vergogna Aldi: dopo due mesi cittadini senza risarcimento'

'Sono passati due mesi da quando Federconsumatori ha sollevato il caso del parcheggio Aldi di Modena. Pur sapendo perfettamente che la cosa era illegittima l’azienda ha dato mandato ad un soggetto collegato, Better Park, di posizionare cartelli con regole illegittime, ha installato telecamere, ha inviato lettere con sanzioni a centinaia di modenesi che avevano superato le due ore di fermata nel parcheggio. Tutto illegale, e per rimuovere i cartelli è stato necessario l’intervento del Comune; subito dopo Aldi aveva garantito la rimozione di cartelli e telecamere ed il risarcimento ai cittadini. Rimozione che avvenne con un vergognoso ritardo, nonostante le rassicurazioni di Aldi, che peraltro, incredibilmente, sosteneva di non essere coinvolta nei fatti, essendo tutte le responsabilità in capo a Better Park'.

A intervenire di nuovo sul caso dopo la risposta in Consiglio dell'assessore Zanca ), è Federconsumatori Modena.'Sono passati due mesi dall’ammissione di responsabilità di Aldi e Better Park, e dalle garanzie di risarcimento. Lo scorso 18 febbraio rendevamo pubblico che questi due soggetti non rispondevano in alcun modo alle richieste di risarcimento; immediatamente veniva garantito che i rimborsi sarebbero stati effettuati al più presto, nell’arco di un paio di settimane. Niente da fare anche questa volta; oggi abbiamo verificato che delle persone che si sono rivolte a Federconsumatori nessuna ha ancora ricevuto il risarcimento. L’inconsistenza delle garanzie di Aldi e Better Park è tale da aprire dubbi sulla consistenza stessa della filiale italiana del gruppo tedesco e dei suoi “manager”. Segnaliamo il caso di I., che da un mese ogni giorno telefona a Better Park, non tanto per recuperare i 35 euro, ma per ottenere giustizia. Quando non le viene sbattuto il telefono in faccia, cosa frequente, le viene assicurato che la pratica è in via di risoluzione. Ha scritto anche una decina di mail, senza ottenere risposta. Registriamo che una vicenda simile è in corso a Udine, anche qui con l’illegittima adozione di sanzioni ai cittadini, pur in un parcheggio privato. Due mesi dopo la vicenda del parcheggio Aldi non è ancora chiusa, e quasi ci vergogniamo a raccontarlo'.